На проведение мероприятий в музее-заповеднике «Казанский Кремль» выделят 16,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана выделили 16,6 млн рублей на организацию и проведению временных выставок и культурно-образовательных мероприятий в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Как выяснило «Реальное время» контракт будет действовать с момента заключения и до 31 января 2024 года.



На протяжении года исполнитель должен разрабатывать вместе с заказчиком концепцию выставок, а также подбирать для них экспонаты. Помимо этого, организация должна обеспечить безопасность музейных предметов. Еще ей необходимо проверять рекламно-справочные материалы для выставки на предмет точного соответствия их содержания и цветового исполнения с утвержденным проектом.

В документе много акций, которыми должна будет заняться компания. В их числе выставки: «К Христову дню», «Украшения женщины — красота мира», «Коран — притяжение гармонии» и другие. Также исполнитель отвечает за мероприятия, которые связаны с Днем Победы и Новым годом.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль» (архив)

Отметим, что на территории «Казанского Кремля» регулярно проводят выставки. Одна из них называлась «Коран в серебре». Жители и гости города в октябре могли увидеть точную копию рукописи VIII века «Коран Усмана» из 162 страниц, выполненную из серебра высшей пробы.



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Айрат Назипов