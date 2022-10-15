В Казани представят «Серебряный Коран» на основе рукописи VIII века

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

В Музее исламской культуры «Казанского Кремля» 18 октября начнется выставка «Коран в серебре». В экспозиции представят точную копию рукописи VIII века «Коран Усмана» из 162 страниц, выполненную из серебра высшей пробы.

Выставка откроется в 14:00 и будет работать до конца этого года. В день открытия — вход бесплатный. В остальные дни работы — вход по билетам, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Серебряный Коран» изготовлен в ноябре 2010 года на Московском монетном дворе Гознака Минфина РФ. Автор идеи — Владимир Прусаков. В разных частях мира — в Стамбуле, Ташкенте, Каире и Санкт-Петербурге — хранятся четыре древних списка священной книги.



В исламской культуре «Серебряный Коран» — предмет искусства, являющийся общемировой ценностью. Книга выпущена в знак уважения России ко всем народам мира, исповедующим ислам и его ценности.

В «Казанском Кремле» открылась фотовыставка «С нами города становятся ближе», посвященная строительству скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

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Илина Хакимова