Юрий Уткульбаев остался доволен сборами «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги второго сбора. Он отметил, что во время него у казанской команды было большое количество работы.

— В целом есть удовлетворение от проведенных сборов, от того, что мы можем играть против разных соперников с разным стилем и особо не допускать провалов. Сейчас это важнее всего, — передает его слова пресс-служба клуба.

На сборах присутствовали молодые игроки и воспитанники клуба. По словам Уткульбаева, сейчас эти футболисты проходят адаптацию. Пока она им дается достаточно тяжело, добавил тренер.

Фото: rubin-kazan.ru

— Через эту адаптацию футболисты рано или поздно должны проходить. Мы им такую возможность предоставляем. Никто не разочаровал. Мы и брали их, потому что у них есть качества, которые в будущем позволят им играть на таком уровне, — подчеркнул наставник.

Сегодня «Рубин» победил «Уфу» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу казанской команды. Дубль оформил Виталий Лисакович.

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Айрат Назипов