Дубль Виталия Лисаковича принес «Рубину» победу в контрольном матче
Казанский «Рубин» победил «Уфу» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу казанской команды.
Оба мяча забил Виталий Лисакович. В первом тайме нападающий реализовал пенальти, а после перерыва форвард замкнул передачу от Александра Ломовицкого.
Уфимская команда упустила голевой шанс на 66-й минуте. Дилан Ортис не смог реализовать пенальти. Казанскую команду выручил 19-летний вратарь Никита Янович.
В предыдущем матче подопечные Юрия Уткульбаева разгромили узбекский ФК «Навбахор», казанцы забили шесть безответных мячей.
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