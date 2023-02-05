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Дубль Виталия Лисаковича принес «Рубину» победу в контрольном матче

13:00, 05.02.2023
Дубль Виталия Лисаковича принес «Рубину» победу в контрольном матче
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» победил «Уфу» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу казанской команды.

Оба мяча забил Виталий Лисакович. В первом тайме нападающий реализовал пенальти, а после перерыва форвард замкнул передачу от Александра Ломовицкого.

Уфимская команда упустила голевой шанс на 66-й минуте. Дилан Ортис не смог реализовать пенальти. Казанскую команду выручил 19-летний вратарь Никита Янович.

В предыдущем матче подопечные Юрия Уткульбаева разгромили узбекский ФК «Навбахор», казанцы забили шесть безответных мячей.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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