Сегодня в Татарстане ожидается до -9 градусов

В воскресенье, 5 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и северо-восточный умеренный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от -6 до -8°С.

По данным Гидрометцентра Татарстана, местами в республике будет идти небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, а на дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первой декаде февраля температура воздуха в Казани ожидается выше климатической нормы, которая составляет около -11°С, на 3–4 градуса, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Он не исключает, что в этом месяце возможны сильные морозы и снегопады.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин