Ракета «Протон-М» со спутником «Электро-Л» вышла на околоземную орбиту

Фото: Роскосмос

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» №4. Трансляцию пуска осуществлял YouTube-канал «Роскосмос ТВ».

Это был первый российский пуск в 2023 году. Как отметили в Роскосмосе ракета-носитель отработала штатно. Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту.

Космические аппараты серии «Электро-Л» помогают учёным прогнозировать погоду, анализировать условия для полетов авиации, следить за состоянием акваторий морей, океанов, а также помогают спланировать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в опасных районах.

Сейчас в системе «Электро», функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника — «Электро-Л» № 2 и «Электро-Л» № 3.

В прошлом месяце гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Он отметил, что пока объемы производства спутников в России «недостаточные». По этой причине в ближайшие семь лет планируется увеличить их количество с 200 до 1000 единиц.

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Айрат Назипов