Казанский «Ак Барс» уступил ХК СКА в драматичном матче — команды забросили 11 шайб на двоих

«Ак Барс» уступил в гостевом матче ХК СКА. Матч закончился со счетом 7:4 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

На протяжении матча обе команды поочередно вырывались вперед, но в последнем периоде хозяева сняли все вопросы о победителе, забросив четыре безответных шайбы.

Голы в составе «Ак Барса» забили: Вадим Шипачев, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Вячеслав Войнов.

Фото: ak-bars.ru

За СКА четыре шайбы забил Эмиль Галимов. Также по одной шайбе забросили Александр Никишин, Дмитрий Яшкин и Марат Хуснутдинов.

В предыдущем матче казанцы обыграли «Барыс». Та победа позволила подопечным Зинэтулы Билялетдинова возглавить Восточную конференцию КХЛ.



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Айрат Назипов