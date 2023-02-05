Олаф Шольц рассказал, что Владимир Путин никогда ему не угрожал
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никогда не слышал угроз в свой адрес от президента России Владимира Путина. Его слова передает газета Bild:
— Путин не угрожал ни мне, ни Германии, — сказал канцлер.
При этом Шольц подчеркнул, что в разговорах с российским лидером они придерживаются разных мнений относительно событий на Украине.
На прошлой неделе канцлер ФРГ заявил, что Берлин «предотвращает эскалацию» и, что «войны между Россией и НАТО быть не должно». Он также отметил, что правительство страны всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной.
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