Олаф Шольц рассказал, что Владимир Путин никогда ему не угрожал

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никогда не слышал угроз в свой адрес от президента России Владимира Путина. Его слова передает газета Bild:

— Путин не угрожал ни мне, ни Германии, — сказал канцлер.

При этом Шольц подчеркнул, что в разговорах с российским лидером они придерживаются разных мнений относительно событий на Украине.

kremlin.ru (архив)

На прошлой неделе канцлер ФРГ заявил, что Берлин «предотвращает эскалацию» и, что «войны между Россией и НАТО быть не должно». Он также отметил, что правительство страны всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной.

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Айрат Назипов