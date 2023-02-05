Главный тренер «Рубина»: «Попросил руководство, чтобы уровень обслуживания команды не снижался»
Наставник казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своей первой просьбе в качестве главного тренера команды. Его цитирует «Матч ТВ».
— Первое, о чем попросил руководство, чтобы уровень обслуживания команды не снижался по сравнению с тем, что было. Увидел: все работает четко, потребности обеспечиваются на высшем уровне. Предполагаю, что к моей просьбе прислушались, пока никаких глобальных потрясений не происходит, — сказал он.
Также Уткульбаев поделился мнением о состоянии команды, которую он возглавил еще в ноябре.
— Собранный, качественный коллектив. Имелись проблемы, связанные с болезнями и травмами. На первую игру против «Уфы», например, кто был здоров, тот и вышел, ко второму матчу против «Нефтехимика» подготовились более основательно. Ребята быстро восприняли идеи и поставленные задачи, меня удовлетворили и отношение, и исполнение, — добавил тренер.
По словам Уткульбаева, по обслуживанию и условиям «Рубин» соответствует РПЛ. Именно туда планирует вернуться казанская команда по окончанию нынешнего сезона в Первой лиге.
Юрий Уткульбаев официально стал главным тренером «Рубина» 28 января. Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона-2022/2023.
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