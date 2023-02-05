Генпрокуратура Германии начала сбор доказательств «преступлений на Украине»

Генпрокурор Германии Петер Франк заявил, что в настоящее время ведется сбор информации и доказательств «преступлений на Украине». Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы начали процесс структурного расследования в начале марта 2022 года. Это означает, что мы пока не проводим расследования в отношении конкретных людей, а собираем информацию и доказательства. Основное внимание уделяется сейчас допросу украинских беженцев, которые могут быть осведомлены о военных преступлениях на Украине, — сказал он.

Напомним, в апреле Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в Буче. Министерство обороны в свою очередь назвало провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих.

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил обеспечить доступ международным организациям в город Бучу под Киевом. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию этой истории.

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Максим Кокунин