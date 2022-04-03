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Генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в украинской Буче

23:35, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в украинской Буче
Фото: pxhere.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

«Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответу», — заявил он.

Фото: wikipedia.org

Сегодня Министерство обороны РФ заявило, что опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины — очередная провокация.

Там отметили, что за время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Окраины города обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Вечером Россия потребовала созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 4 апреля из-за ситуации в Буче.

Татьяна Леухина
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