Генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в украинской Буче
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».
«Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответу», — заявил он.
Сегодня Министерство обороны РФ заявило, что опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины — очередная провокация.
Там отметили, что за время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Окраины города обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Вечером Россия потребовала созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 4 апреля из-за ситуации в Буче.
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