МИД Франции: Европа снизила зависимость от российского газа с 40% до 8%

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Европа смогла снизить зависимость от российского газа с 40% с начала прошлого года до 8%. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы сегодня зависим от российского газа всего на 8%, тогда как в начале прошлого года эта зависимость составляла более 40%. Это необратимый процесс, поскольку речь идет о глубоком стратегическом изменении в структурировании европейского энергобаланса, и это изменение для будущего, — сказала она.

Лежандр отметила, что «то же самое было сделано в связи с эмбарго на нефть».

— Сегодня, по нашим оценкам, за один только 2022 год Россия потеряла 50 млрд доходов от продажи энергоносителей, — сказала она.

Фото: pxhere.com

Напомним, биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF в Нидерландах, 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне для обхода механизма коррекции рынка газа ЕС.



Как отметил вице-президент по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланд, планируется ввести механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex, чтобы максимально сохранить структуру рынка. Если механизм не позволит клиентам торговать и адекватно контролировать свои риски, готовится альтернативная площадка в Лондоне.

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Максим Кокунин