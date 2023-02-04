В Китае после отмены антиковидных мер от COVID-19 скончались 80 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 80 тысяч человек скончались в больницах Китая из-за коронавируса с 8 декабря прошлого года, когда в стране в силу вступили послабления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центра по профилактике и контролю заболеваний КНР.

Напомним, Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР с 25 декабря 2022 года перестал публиковать ежедневную статистику по эпидемиологической ситуации. После этого Центр по профилактике и контролю заболеваний с 15 января 2023 года начал публиковать еженедельную сводку за период с 8 декабря.

Согласно этим данным, с того момента и по 2 февраля 2023 года в больницах Китая 82 238 человек скончались от дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, или от обострения заболеваний, вызванных коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 681 человека. Всего в стране на 4 февраля зарегистрировано 21 987 334 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 085 заболевших россиян. В связи с выздоровлением выписали 6 334 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 374 674 жителя России.

Умерло от СOVID-19 за сутки 40 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 234 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 4 февраля.



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Максим Кокунин