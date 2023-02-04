Главное о коронавирусе на 4 февраля: в мире обнаружено 600 подвидов «омикрона», Шри-Ланка сняла ограничения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 81 человека. Всего на 4 февраля в республике зарегистрировано 195 531 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 192 259 человек, за минувшие сутки — 15. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 38 человек.

По данным на 3 февраля, в Татарстане коронавирус был выявлен у 76 человек. Всего в республике было зарегистрировано 195 450 случаев COVID-19. Кроме того, выписаных в связи с выздоровлением нет (всего в регионе зарегистрировано 192 244 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 010 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 20 января — умер один человек



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Кракеном» могут заболеть люди, которые как переболели COVID-19, так и нет

За последние сутки в России выявили 9 681 случай коронавируса, выздоровело 6 334 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 987 334, а выздоровевших — до 21 374 674. Госпитализировали за сутки 1 085 человек. Умерли за сутки 40 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 234 человека.

«Кракеном» могут заболеть люди, которые как переболели COVID-19 так и нет, объяснил вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Эксперт добавил, что симптомы нового штамма схожи с ОРВИ. Он также отметил, что вирус проявляется в виде ломоты в разных частях тела.

В Санкт-Петербурге за последние годы ни один человек не болел чумой, либо холерой. Об этом рассказали в региональном отделении «Яблока», со ссылкой на слова главного санитарного врача города Наталии Башкетовой. Там также отметили, что летом 2022 года в Роспотребнадзоре Северной столицы запрещали проводить публичные акции ввиду вероятного распространения не только COVID-19, но и этих двух болезней.

Фото: realnoevremya.ru

В Иллинойсе чиновница в период пандемии COVID-19 воровала куриные крылышки

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 671 516 451 раз, 6 840 251 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 586 687). На второй строчке — Индия (44 684 475), на третьей — Франция (39 741 331), на четвертой — Германия (37 822 577), на пятой — Бразилия (36 866 283).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 111 485). За ними следуют Бразилия (697 353), Индия (530 745), Россия (387 239, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 393).



За время пандемии было сделано 13 280 222 236 инъекций вакцины против коронавируса.

Посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что в стране полностью стабилизировалась политическая ситуация. В связи с этим, по ее словам, власти республики полностью сняли все коронавирусные ограничения для туристов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в мире циркулирует более 600 подвидов «омикрона», включая «кракен». Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она подчеркнула, что «кракен» имеет преимущество над другими штаммами коронавируса. Вместе с этим она отметила, что исследования по секвенированию COVID-19 в мире начали сокращаться, что приводит к нехватке информации о новых штаммах.

66-летнюю чиновницу из Иллинойса обвиняют в краже куриных крылышек, закупленных для школы, в период разгара пандемии COVID-19. Уточняется, что женщина нанесла ущерб в размере $1,5 миллиона. Поймать ее удалось, только когда проверка обнаружила, что школьный отдел общественного питания превысил свой годовой бюджет более чем на $300 тысяч.

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Антон Гаврилов