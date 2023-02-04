В России выявили 9 681 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 681 человека. Всего в стране на 4 февраля зарегистрировано 21 987 334 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 085 заболевших россиян. В связи с выздоровлением выписали 6 334 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 374 674 жителя России.

Умерло от СOVID-19 за сутки 40 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 234 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 4 февраля.



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Максим Кокунин