В МИД Франции заявили, что Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину по просьбе президента Украины

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что наиболее частой причиной звонков главы государства Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину являются просьбы их украинского коллеги Владимира Зеленского.

В качестве примера она привела звонки Макрона по поводу ситуации на Запорожской АЭС. По ее словам, именно благодаря этому туда удалось направить наблюдателей МАГАТЭ.

— Мы хотим сохранить открытым канал коммуникации, — цитируют ее «Известия».

Фото: kremlin.ru

Напомним, президент России Владимир Путин последний раз разговаривал с лидером Украины Владимиром Зеленским несколько лет назад.



Путин и Зеленский в 2019 году виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже.

Президент России тогда же провел двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.



Известно, что в феврале и июле 2020 года Путин созванивался с Зеленским. Однако после этого сообщений о каких-либо контактах не поступало.

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Максим Кокунин