Путин и Зеленский не разговаривали с 2020 года

Президент России Владимир Путин последний раз разговаривал с лидером Украины Владимиром Зеленским несколько лет назад, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Путин и Зеленский в 2019 году виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже.

Президент России тогда же провел двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Дмитрий Песков, на вопрос «РИА Новости», верно ли, что уже несколько лет у президента России не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским, Песков ответил утвердительно.

— Верно, — заявил он.

Известно, что в феврале и июле 2020 года Путин созванивался с Зеленским. Однако после этого сообщений о каких-либо контактах не поступало.



Фото: кадр из интервью Зеленского

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством».

В декабре президент Украины в интервью французскому каналу LCI рассказал, что его призывают начать переговоры с Владимиром Путиным. Однако украинский лидер не знает, что обсуждать.

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Илина Хакимова