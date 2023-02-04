Российские войска вытеснили ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области
Российские войска вытеснили ВСУ с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
— На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, — говорится в сводке военного ведомства.
Также в министерстве рассказали, что авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.
Напомним, в конце прошлой недели Минобороны России сообщало, что ВСУ ударили по зданию районной больницы, расположенной в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики.
— 28 января т.г. в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики около 7.30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы, — говорилось в публикации.
В результате атаки ВСУ погибли 14 человек. Еще 24 человека пострадали.
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