ВСУ ударили по зданию районной больницы в Новоайдаре — есть погибшие и раненые
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию районной больницы, расположенной в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики. Об этом говорится в телеграм-канале минобороны России.
— 28 января т.г. в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики около 7.30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по зданию районной больницы, — сказано в публикации.
Отмечается, что в результате атаки ВСУ погибло 14 человек. Еще 24 человека пострадали.
— Всем пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ оказывается квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.
1 января в полночь ВСУ ударили по зданию ПТУ в Макеевке. В результате атаки погибло 89 человек. Позднее 8 января минобороны России в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке провело операцию возмездия. В ведомстве сообщили, что в результате массированного ракетного удара было уничтожено более 600 украинских военнослужащих
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым