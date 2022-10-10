В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника Госкомитета по биоресурсам

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ) после нападения на сотрудника Госкомитета республики по биоресурсам.

Следствие установило, что вечером 3 сентября гражданин после ссоры с руководителем районного (межрайонного) отдела комитета начал душить его. Инспектор получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Фото: ojm.tatarstan.ru

В апреле в Елабуге нетрезвый посетитель бара набросился на полицейского, приехавшего на вызов. В результате житель Менделеевска получил 2 года и 7 месяцев колонии общего режима.



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Татьяна Леухина