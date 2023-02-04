Татарстанец обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в размере 50 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 36-летнего жителя Мамадыша, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, утром 28 октября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Nissan Liberty, был остановлен полицейскими и по результатам освидетельствования в отношении него был составлен административный протокол.

У входа в здание ОГИБДД ОМВД России по Мамадышскому району, он предложил начальнику отдела взятку в размере 50 тысяч рублей за уничтожение протокола, но получил отказ. Тогда, зайдя в служебный кабинет, он положил деньги в документы на рабочем столе. После этого руководитель отдела закрыл помещение и доложил о произошедшем в дежурную часть.

Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Уточняется, что в настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане будут судить 45-летнюю бывшую руководительницу бюро №41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» и 59-летнюю бывшую медсестру ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».

Как рассказал Андрей Шептицкий, первую подсудимую обвиняют в получение взяток и в мошенничестве. В деле — 99 эпизодов. Вторая обвиняемая будет отвечать в суде за 9 эпизодов посредничества во взяточничестве и мошенничестве.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин