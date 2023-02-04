В Казани произошло ДТП с участием 10-летнего ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани 2 февраля на перекрестке улиц Беломорская — Карагандинская произошло ДТП с участием 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Toyota в 18.20, не выбрав безопасную скорость сбил ребенка, который, переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП мальчик с сотрясением головного мозга госпитализирован в больницу.

Как отметили в ГИБДД по республике, с начала 2023 года на территории Казани произошло 13 происшествий с участием детей, в которых 15 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в декабре в Казани сотрудники полиции задержали виновника ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок — водитель, совершив наезд на пешеходов, скрылся с места происшествия. Для задержания сбежавшего мужчины в городе был объявлен план «Перехват», на его розыск ориентировались все наружные службы полиции.



Виновником оказался 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он был доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.



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Максим Кокунин