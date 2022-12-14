В Казани задержали предполагаемого виновника, сбежавшего с места ДТП

Фото: кадр видео/youtube.com

В Казани сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок — водитель, совершив наезд на пешеходов, скрылся с места происшествия. Для задержания сбежавшего мужчины в городе объявили план «Перехват», на его розыск ориентировались все наружные службы полиции.



Предполагаемым виновником оказался 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий, сообщила официальный представитель ведомства.

Фото: кадр видео/youtube.com

— ДТП произошло сегодня в полдень возле дома номер 11 по улице Бигичева г. Казани. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь на большой скорости, совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии правонарушитель с места происшествия скрылся, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Восьмилетнего мальчика пришлось госпитализировать с с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы, а его бабушка получила различные телесные повреждения.

В Татарстане возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Авария произошла 13 декабря 2022 года в Высокогорском районе Татарстана. Пострадала 11-летняя девочка.



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Илина Хакимова