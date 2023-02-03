В Казани открылся III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Сегодня в Казанском дворце спорта «Спорт Сарае» открылся III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году в соревнованиях участвуют 260 спортсменов. В турнире приняли участие 10 команд из Казани, Санкт-Петербурга, Кузнецка и из республик Мордовии и Башкортостана. Удачи командам пожелал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

— Многовековые традиции мирного существования народов и религии находят продолжение в спорте. Мы сохраняем единство и проявляем соперничество только на спортивных площадках, — сказал он.

«Кубок Дружбы — Дуслык» организовали Казанская епархия и ДУМ РТ. Цель соревнований — сплотить людей разных вероисповеданий.

5 февраля в 10:00 во Дворце спорта «Спорт Сарае» начнутся финальные матчи турнира, после которых состоится торжественная церемония награждения лучших игроков, призеров и победителей турнира.



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Айрат Назипов