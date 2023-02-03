В Казани открылся III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык» — видео
Сегодня в Казанском дворце спорта «Спорт Сарае» открылся III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В этом году в соревнованиях участвуют 260 спортсменов. В турнире приняли участие 10 команд из Казани, Санкт-Петербурга, Кузнецка и из республик Мордовии и Башкортостана. Удачи командам пожелал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
— Многовековые традиции мирного существования народов и религии находят продолжение в спорте. Мы сохраняем единство и проявляем соперничество только на спортивных площадках, — сказал он.
«Кубок Дружбы — Дуслык» организовали Казанская епархия и ДУМ РТ. Цель соревнований — сплотить людей разных вероисповеданий.
5 февраля в 10:00 во Дворце спорта «Спорт Сарае» начнутся финальные матчи турнира, после которых состоится торжественная церемония награждения лучших игроков, призеров и победителей турнира.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым