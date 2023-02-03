В двух авариях на Кировской дамбе в Казани столкнулись восемь машин — движение трамваев парализовано

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Казани на Кировской дамбе в двух ДТП столкнусь в общей сложности восемь автомобилей. Из-за столкновения автомобилей оказались заблокированными трамвайные пути.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс» из-за аварии стоят маршруты трамваев №1, 5, 5а и 7. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» (скриншот видео)

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» движение затруднено в обе стороны. Авария в центре дамбы в сторону улицы Несмелова.

Напомним, сегодня вечером в Казани наблюдались 10-балльные пробки. Сейчас обстановка на дорогах города чуть спокойнее. По информации сервиса «Яндекс.Карты» в столице Татарстана — восемь баллов.

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Айрат Назипов