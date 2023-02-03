Казань встала в 10-балльных пробках

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в пятницу, 3 февраля, пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются во всех районах города. В центре Казани «стоят» практически все улицы. Также это касается Кремлевской и Кировской дамб, где движение сильно затруднено.

Сложная обстановка и в Кировском районе города, где огромный затор наблюдается в районе Горьковского шоссе.

Много времени потеряют водители в Ново-Савиновском районе города. Пробка почти на 4 километра растянулась на проспекте Ямашева.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

«Постоять» придется и на Мамадышском тракте, проспекте Победы и на улицах Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя, Родины, Габишева, Кул Гали, Мавлютова.

Традиционно наблюдаются пробки и в Авиастроительном районе Казани. Там водители рискуют угодить в заторы на улицах Тэцевской, Копылова, Кошевого, Максимова, Ленинградской, Челюскина и Ижевской.

Напомним, вечером в среду, 1 февраля, на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки. Движение было затруднено в центре Казани.

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Айрат Назипов