Бизнесмен из Казани переориентировал свое производство на выпуск берцев для фронта

Казанский бизнесмен — генеральный директор ООО «Алтынай» Айдар Шакиров переориентировал свое предприятие на выпуск берцев для нужд фронта. Корреспондент ГТРК «Татарстан» выяснил, как продвигается производство.

При изготовлении берцев первым делом нужно обозначить разметку на натуральной коже. Для работников станка это одна из важнейших задач. Затем кожу размещают на станке.

— Сейчас я запускаю машину и начинается подсос, кожа присасывается, чтобы в дальнейшем она у нас не сдвинулась, — рассказала раскройщик 6-го разряда Рамзия Шакирова.

По информации издания, на следующем этапе изготовления обуви необходимо вырезать и собрать все детали. После этого швеи собирают каркас, пришивают и приклеивают подошву. В сутки на предприятии создают около 80 пар берцев.

Фото: скриншот

Кроме того, здесь изготавливают берцы из шерсти и камуфляжную одежду и головные уборы.



Мобилизованных поддерживают не только частные предприятия. В Казани прошел благотворительный концерт в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. По словам организатора концерта, заслуженной артистки республики Гульнары Тимерзяновой, в зоне проведения спецоперации сейчас находятся многие родственники и друзья как артистов, так и зрителей, а такие концерты объединяют всех.

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Елизавета Пуншева