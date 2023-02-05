Опрос: меньше всего в Африке россияне хотят посетить Сенегал, Эфиопию и Уганду

Пока с настороженностью относится большая часть россиян к путешествиям по нетуристической Африке. Лишь 1% респондентов соответствующего опроса готовы посетить Эфиопию, Сенегал и Уганду, сообщает Daily Moscow.

Самым популярным африканским направлением для российских туристов стал Маврикий — за государство отдали голос 25% опрошенных. На втором месте — Танзания (20%), на третьем — ЮАР (16%).

Небольшая часть россиян готова посетить и Кению (7%), открытыми к посещению Намибии оказались всего 2% респондентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, согласно исследованию, большинство россиян на февральские праздники планируют полететь в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Некоторые граждане отправятся отдыхать на праздники в Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград. Не меньшим спросом у граждан пользуются поездки в Иркутск и Мурманск.

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Елизавета Пуншева