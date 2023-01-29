Россияне рассказали, куда полетят отмечать февральские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство россиян на февральские праздники планируют полететь в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Некоторые россияне отправятся отдыхать на праздники в Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград. Не меньшим спросом у граждан пользуются поездки в Иркутск и Мурманск.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также отмечается, что планирующие поездки за границу 14 февраля и 8 марта чаще всего выбирают для отдыха Стамбул. Длинные выходные, приуроченные к празднику 23 февраля, некоторые россияне собираются провести в Дубае.

Помимо этого, жители страны интересуются билетами в Ереван, Манилу, Коломбо, Бангкок, Бали и Пкухет.

25 января сообщалось, что Казань вошла в топ-10 самых популярных внутренних направлений среди российских студентов. На ее долю приходится 3,1% от общего количества бронирования билетов. Среди зарубежных направлений самым популярным стал Ереван (13,6%). Второе место занял Стамбул (10,4%), третье — Бишкек (7,8%).





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Антон Гаврилов