В Казани будут судить руководителя двух управляющих компаний — его обвиняют в присвоении 6,5 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего руководителя обществ с ограниченной ответственностью «УК «Экопарк Дубрава» и «Экопарк Сервис». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

— По версии следствия, в 2015—2021 гг. фигурант за счет вверенных средств приобрел и присвоил цифровую и бытовую технику на сумму более 900 тыс. рублей. Он же заключил с коммерческой организацией сделку на оказание услуг вахтеров на обслуживаемых объектах, умышленно завысив цену договора на сумму более 1,5 млн рублей, которые затем присвоил, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Также мужчину подозревают в том, что он продал принадлежащий организации трактор «Беларус-82.1» за 650 тысяч рублей, но в бухгалтерию представил договор купли-продажи на сумму 105 тысяч рублей. Полученную разницу в 545 тысяч рублей фигурант присвоил.

Фото: прокуратура Татарстана

— В 2021 году под предлогом оплаты услуг текущего ремонта многоквартирных домов по договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем, фигурант присвоил еще более 1,3 млн рублей, — отметили в надзорном ведомстве.

По оценке следствия, всего обвиняемый похитил более 6,5 млн рублей. Свою вину мужчина частично признал и возместил ущерб в размере 740 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

Напомним, в 2016 году главбуха казанской компании «Экопарк Сервис» и УК «Экопарк Дубрава» Татьяну Гаранину обвиняли в хищении 5,8 млн рублей. По версии следствия, с июня 2014 года по февраль 2015 года она неоднократно перечисляла на свою банковскую карту и счета подконтрольных фирм деньги от оплаты коммунальных услуг жильцов ЖК «Дубрава».

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Айрат Назипов