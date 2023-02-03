Экс-директор дома-интерната в Татарстане пойдет под суд за присвоение 1,8 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане 60-летний бывший руководитель государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» пойдет под суд за мошенничество на 1,8 млн рублей. Обвинение ему утвердила прокуратура республики, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что обвиняемый в 2013-2022 годах, используя служебное положение, начислил премии 14 подчиненным. После этого экс-директор забрал у коллег часть денег якобы из-за ошибки в бухгалтерских расчетах. Полученные таким образом средства он присвоил, распорядился по своему усмотрению.

На движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложили арест на сумму 1,7 млн рублей. Уголовное дело направили в Арский районный суд Татарстанадля рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане будут судить 45-летнюю бывшую руководительницу бюро №41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» и 59-летнюю бывшую медсестру ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница». Первую подсудимую обвиняют в получение взяток и в мошенничестве. В деле — 99 эпизодов. Вторая обвиняемая будет отвечать в суде за 9 эпизодов посредничества во взяточничестве и мошенничестве.

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Маргарита Головатенко