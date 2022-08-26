Новости общества

06:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В офисах МФЦ в Казани будут принимать заявления по договорам на водоснабжение и водоотведение

05:34, 26.08.2022
В офисах МФЦ в Казани будут принимать заявления по договорам на водоснабжение и водоотведение
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанских офисах МФЦ начнут принимать заявления от физических лиц на заключение и перезаключение договоров на водоснабжение и водоотведение, сообщается на сайте «Мои документы».

Собственники индивидуальных жилых домов в Казани при подаче заявления должны предоставить паспорт, документы, подтверждающие право собственности на жилой дом и земельный участок, технический паспорт жилого дома и домовую книгу (при наличии). Срок выдачи готовых документов — 20 календарных дней.

Фото: kzn.ru

В связи с празднованием Дня города и республики график работы многофункциональных центров в Татарстане будет изменен. Так, 29 августа продолжительность рабочего дня во всех филиалах будет сокращена на 1 час. 30 августа будет выходным праздничным днем. С 31 августа все офисы начнут работать по штатному расписанию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также