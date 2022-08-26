В офисах МФЦ в Казани будут принимать заявления по договорам на водоснабжение и водоотведение

В казанских офисах МФЦ начнут принимать заявления от физических лиц на заключение и перезаключение договоров на водоснабжение и водоотведение, сообщается на сайте «Мои документы».



Собственники индивидуальных жилых домов в Казани при подаче заявления должны предоставить паспорт, документы, подтверждающие право собственности на жилой дом и земельный участок, технический паспорт жилого дома и домовую книгу (при наличии). Срок выдачи готовых документов — 20 календарных дней.

Фото: kzn.ru

В связи с празднованием Дня города и республики график работы многофункциональных центров в Татарстане будет изменен. Так, 29 августа продолжительность рабочего дня во всех филиалах будет сокращена на 1 час. 30 августа будет выходным праздничным днем. С 31 августа все офисы начнут работать по штатному расписанию.

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Маргарита Головатенко