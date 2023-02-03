В России обнаружили второй случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России обнаружили второй случай заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен» (XBB.1.5), сообщили в Роспотребнадоре.

Случай заражения выявили в республике Тыва. В ведомстве отметили, что болезнь у пациента протекает легко.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что активное распространение подварианта «кракен» маловероятно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказывал, что новый штамм коронавируса «кракен» не так опасен, как предшествующие ему, при этом более заразен. В случае заболевания «кракеном» следует оставаться дома, делать ингаляции, полоскать рот и промывать нос, советовал специалист.

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Маргарита Головатенко