В России обнаружили второй случай заражения штаммом коронавируса «кракен»
В России обнаружили второй случай заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен» (XBB.1.5), сообщили в Роспотребнадоре.
Случай заражения выявили в республике Тыва. В ведомстве отметили, что болезнь у пациента протекает легко.
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что активное распространение подварианта «кракен» маловероятно.
Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказывал, что новый штамм коронавируса «кракен» не так опасен, как предшествующие ему, при этом более заразен. В случае заболевания «кракеном» следует оставаться дома, делать ингаляции, полоскать рот и промывать нос, советовал специалист.
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