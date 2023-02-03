МВД: госпошлину за загранпаспорт с чипом вернут при отказе от услуги

Подразделения по вопросам миграции приостановили прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина России с электронным носителем информации со 2 февраля по техническим причинам, не зависящим от МВД России.



Если заявление об оформлении загранпаспорта электронным носителем информации было подано и есть необходимость срочно выехать заграницу, оформляется паспорт сроком действия 5 лет.



При отказе от получения государственной услуги по получению загранпаспорта с электронным носителем информации пошлину за выдачу загранпаспорта вернут.

Для решения вопроса следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подавали через «Криптобиокабину» в МФЦ.

— По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На его титульной странице содержится микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

Как пояснили в «Гознаке», приостановка приема заявлений связана с возросшим спросом на загранпаспорта и, соответственно, на микросхемы, которые используются при их производстве. В ведомстве рассчитывают, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на «Микроне», который производит необходимые микросхемы.

Предприятие «Микрон», выпускающее электронные компоненты, осуществляет донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса. Модернизация предприятия уже находится в процессе завершения, уточнили в Минпромторге РФ.

Согласно статистике ГУВМ МВД России, в прошлом году в стране было оформлено более 5,4 млн заграничных паспортов, что примерно на 1,5 млн (почти на 40%) больше, чем в 2021-м. В 2022-м было выдано 5 413 374 документа, а в 2021 году — 3 892 586. Также в минувшем году возросло число оформленных российских паспортов — на 558 тысяч больше.

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Маргарита Головатенко