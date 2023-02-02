После празднования Нового года в Казани переработали 1500 елок

Фото: пресс-служба УК «ПЖКХ»

В Казани переработали 1500 елок, которые после празднования Нового года, сдали жители города в пункты приема вторсырья. Как напомнили в пресс-службе мэрии, экологическая акция проходила с 9 по 31 января.

— После завершения акции елки перевезли на комплекс по переработке отходов, где из них с помощью специального измельчителя изготовили щепу. Она быстро разлагается и хорошо удобряет почву, поэтому щепу будут использовать в Горкинско-Ометьевском лесу, — отметили в мэрии.

Всего удалось изготовить 6150 кг древесной щепы для Горкинско-Ометьевского леса.

Фото: kzn.ru

Напомним, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «ПЖКХ» вывез 850 елок с места их складирования у ТЦ «Мега» по проспекту Победы. Еще 650 деревьев были вывезены с пункта сбора, расположенного на территории Кремля.

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Айрат Назипов