С казанского пункта сбора хвойных деревьев вывезли 850 елок
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «ПЖКХ» вывез 850 елок с места их складирования у ТЦ «Мега» по проспекту Победы. Об этом сообщает мэрия Казани.
— Елки перевезены на комплекс по переработке отходов, где из них изготовят древесную щепу. Экологически чистый вторичный продукт быстро разлагается и хорошо удобряет почву. Получившуюся щепу будут использовать в Горкинско-Ометьевском лесу, — рассказали в пресс-службе.
Сбор и вывоз хвойных деревьев традиционно проводится после новогодних праздников в рамках экологической акции.
Напомним, в Казани можно было сдать елки на переработку до 25 января. У жителей города принимали ели, сосны, пихты и лапник.
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