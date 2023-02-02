Из Казани запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург
С 21 по 27 февраля по Горьковской железной дороге будут курсировать 9 дополнительных поездов. Они свяжут Казань с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Так, между Казанью и Москвой назначено 7 дополнительных поездов. Также два поезда свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.
Как отметили в пресс-службе, при повышенном спросе на поездки в назначенные составы включат дополнительные вагоны.
Отметим, что в 2022 году со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправили более 1,6 млн пассажиров. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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