Из Казани запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С 21 по 27 февраля по Горьковской железной дороге будут курсировать 9 дополнительных поездов. Они свяжут Казань с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Так, между Казанью и Москвой назначено 7 дополнительных поездов. Также два поезда свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.

Как отметили в пресс-службе, при повышенном спросе на поездки в назначенные составы включат дополнительные вагоны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Отметим, что в 2022 году со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправили более 1,6 млн пассажиров. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов