Грузовики КАМАЗ последнего поколения локализованы на 70—80%

Грузовики КАМАЗ последнего поколения К5 локализованы на 70—80%, сообщила корпоративная газета «Вести КАМАЗа».



Часть номенклатуры завод выпускает сам, часть отдал новым партнерам. Импорт комплектующих для К5 оценивается в 20—30%, основным в этой доле является Китай.

Поток импортных комплектующих сможет выйти на допандеймийный уровень благодаря отмене ограничений на экспорт в Китай и процедуре обратной перецепки через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) в Забайкальске, крупнейший на российско-китайской границе, отмечает газета.

Фото: kamaz.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, докладывая президенту РФ о положении дел в республике, упомянул, что запуск модели К5 ожидается в первом квартале 2023 года, в настоящее время решается вопрос по комплектующим.

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Маргарита Головатенко