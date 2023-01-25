Большинство жителей ПФО хотят повторить свои автопутешествия по России и в 2023 году

60% жителей Приволжского федерального округа в 2022 году осуществили автопутешествие. Большинство из них (74%) готовы повторить такой опыт, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на опрос «Открытие Авто». При этом, 84% уложились в бюджет до 50 тысяч рублей.

Жители Приволжья в возрасте от 18 до 40 лет составили 72% от общего числа автопутешественников, а респонденты старше 55 лет — 28%. Женщины совершали такие поездки чаще, чем мужчины — 67% против 23%.

Низкое качество мобильной связи к основным проблемам, с которыми пришлось столкнуться в дороге, отнесли 57% опрошенных, несоответствие цены и качества услуг — 28%. Еще 17% путешественников отметили низкую культуру вождения в других регионах, еще по 14% — невысокий уровень гостиниц и невысокий уровень сервиса в них, по 13% — неразвитую инфраструктуру заправок и придорожных кафе. На этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответа.



Напомним, Казань вошла в перечень самых востребованных направлений для путешествий на автобусе в первый месяц 2023 года. Уточняется, что исследование проводилось на основе поисковых запросов на билеты на период с 1 по 31 января текущего года. Согласно ему, наибольший спрос показывает Москва (21%), где средняя стоимость билета составляет 2 250 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (9,3%) за 2 130 рублей.

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Елизавета Пуншева