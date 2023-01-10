Казань попала в топ самых популярных направлений для путешествий на автобусе в январе 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в перечень самых востребованных направлений для путешествий на автобусе в первый месяц 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Уточняется, что исследование проводилось на основе поисковых запросов на билеты на период с 1 по 31 января текущего года. Согласно ему, наибольший спрос показывает Москва (21%), где средняя стоимость билета составляет 2 250 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (9,3%) за 2 130 рублей.

Замыкает первую тройку Минск (3,2%) — средняя стоимость билета в одну сторону достигает 1 880 рублей. Также в этот список вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Хельсинки, Тбилиси, Сочи и Волгоград.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в период новогодних праздников туристический поток составил 160 тысяч человек, что превышает показатель годом ранее на 13%. Самыми посещаемыми местами стали Кремль (190 тысяч человек, +18% к предыдущему году), остров-град Свияжск (38 тысяч человек, +17%), Великий Болгар (9,5 тысяч человек, +31%), Елабуга (7,5 тысяч человек, +10%).

В столицу Татарстана в новогодние каникулы прилетели туристические чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга (по четыре рейса). 2 января в Казань прибыл туристический поезд из Саратова.

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Максим Кокунин