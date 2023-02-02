База «Алмаш» при поддержке СИБУРа и республики станет круглогодичной многофункциональной площадкой

Планами предстоящей масштабной реконструкции УТБ «Алмаш» поделился глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Накануне на базе состоялось совещание рабочей группы.

Обновление учебно-тренировочной базы, созданной «Нижнекамскнефтехимом» в 1966 году, станет возможным благодаря совместному проекту СИБУРа и республики. Чтобы повысить доступность спортивных объектов для всех горожан, СИБУР решил передать базу «Алмаш», спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба» и спортзал «Факел» муниципалитету с выделением средств на их реконструкцию. Предварительная оценка стоимости обновления объектов составляет около 1,4 млрд рублей. Значительную часть суммы — до 700 миллионов рублей — выделит СИБУР, остальное — из бюджета республики.

В результате модернизации базы «Алмаш» город получит оздоровительный лагерь для детей на 120 мест (в последующем — до 200 мест) и спортивную базу, которые будут функционировать круглогодично.

В рамках совещания рабочая группа изучила состояние существующих объектов — пункта проката лыж, спальных корпусов, медицинского пункта, гардероба, столовой, осмотрела прилегающую территорию.

Общая площадь территории составляет около 30 000 кв. м. Здесь оборудована освещенная лыжная трасса протяженностью 2 и 3 километра. Лыжные маршруты на 3 км, 5 км, 7,5 км, и 10 км пролегают в лесном массиве. В весенне-летний период база работает в режиме гостиницы для организованных спортивных команд.

Учитывая почтенный возраст, спортивная база заметно устарела. После модернизации «Алмаш» не только расширит свое предназначение, но и обретет множество новых функций и обновленный внешний вид.

Фото: Альберт Муклоков, e-nkama.ru

— Наша задача — преобразовать спортивную базу в многофункциональную площадку, которая будет отвечать всем современным требованиям и где круглогодично будут созданы все условия, как для занятий спортом, так и для мероприятий, семейного отдыха, — пояснил мэр города.

По словам Рамиля Муллина, для создания полноценных условий с учетом всех требований, на территории базы планируется построить еще два новых корпуса. Существующие здания будут использоваться как коворкинг-зоны, учебные классы, столовая, площадки для семейного отдыха. Помимо этого, на территории будут располагаться плоскостные спортивные сооружения, футбольное поле, беговая дорожка.



Планируется отделить зону проката лыж от зоны проживания детей. После реконструкции здесь появится возможность проводить туристические слеты, как для детей, так и для взрослых, а также организовать профильные смены в каникулярное время по разным направлениям спортивной подготовки.

Ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время, после оформления всей необходимой документации. А пока лыжная база продолжит свою работу, горожане смогут приезжать сюда и заниматься спортом до окончания зимнего сезона. Напомним, ранее выездное совещание состоялось в СОК «Дружба», который также ждет масштабная реконструкция.



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