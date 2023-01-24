В нижнекамском спорткомплексе «Дружба» стартует капитальный ремонт

Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба» ждут глобальные перемены. 1 февраля здесь начнется масштабная реконструкция. По словам директора СОК «Дружба» Ильназа Фатхуллина, капитальный ремонт был давней мечтой сотрудников комплекса, поэтому все с радостью восприняли эту новость.



— Наш спортивно-оздоровительный комплекс давно нуждался в капитальном ремонте. По сравнению с другими спортобъектами «Дружба» морально и физически сильно устарела. Ремонта очень ждут и посетители, тренеры, дети. Этот момент наконец-то настал! — подчеркивает он.



Перед началом демонтажных работ спорткомплекс «Дружба» осмотрел мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.



— Мы должны построить объект, который будет служить городу, детям как минимум ближайшие 20-30 лет. В будущем обновленная «Дружба» должна стать центром спортивной жизни города: именно здесь должны проходить самые масштабные городские состязания. В течение всего года спорткомплекс должен работать как центр студенческого, молодежного спорта, — подчеркнул он.



Изменения коснутся внешнего облика и внутреннего содержания. Рабочие заменят покрытие на футбольном поле, отремонтируют беговые дорожки. Рядом с «Дружбой» появится вместительная парковка. Кроме того, строители приведут в порядок инженерные коммуникации и прилегающую дорогу. В рамках ремонта обновят спортивный и тренажерный залы, бассейн. Отдельно стоит упомянуть, что после ремонта спортивные объекты станут доступны для всех жителей Нижнекамска.



Тимур Музафаров, e-nkama.ru. Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtzt8wX67dpvRPgFMDDRXKf8YYr8uBXQTx

— Спорткомплекс реконструируется при поддержке СИБУРа, и будет здорово, если через полтора года мы сможем предложить СИБУРу эту площадку для проведения корпоративной Спартакиады, на которую съезжаются спортсмены со всех предприятий компании, — подчеркнул Муллин.



Напомним, спорткомплекс находился на балансе «Нижнекамскнефтехима». Чтобы повысить доступность спортобъектов для всех горожан, СИБУР передает муниципалитету «Дружбу», тренировочную базу «Алмаш», спортивный зал «Факел» и базу «Управления сoциального рaзвития». Причем не просто передает, но и совместно с республикой выделяет деньги на реконструкцию этих объектов. Предварительная оценка стоимости обновления объектов составляет около 1,4 млрд рублей. Значительную часть суммы — до 700 миллионов рублей — выделит СИБУР, остальное — из бюджета республики. В результате управление всей спортивной инфраструктурой перейдет в руки исполкома города: будет полностью централизован процесс управления социальной инфраструктурой и соцразвитием Нижнекамска. При этом все виды спорта сохранятся, а подготовка юных спортсменов выйдет на новый уровень.

Во время реконструкции «Дружбы» тренировочный процесс не будет нарушен. Все спортсмены и их тренеры будут распределены по ближайшим спортивным объектам. Строительные работы планируется завершить к сентябрю.

