Главное о коронавирусе на 2 февраля: туроператоров лишили «ковидной» отсрочки, ВОЗ сообщила о росте смертности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 73 человек. Всего на 2 февраля в республике зарегистрировано 195 374 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 192 244 человека, за минувшие сутки — 0. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 34 человека.



По данным на 1 февраля, в Татарстане коронавирус был выявлен у 68 человек. Всего в республике был зарегистрирован 195 301 случай COVID-19. Кроме того, 19 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 192 244 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов достигло уровня в 2 010 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 20 января — умер один человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова улучшается

За последние сутки в России выявили 9 287 случаев коронавируса, выздоровел 6 021 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 967 983, а выздоровевших — до 21 362 029. Госпитализировали за сутки 1 058 человек. Умерли за сутки 40 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 148 человек.



Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с коечным фондом в регионе. В частности он сообщил, что на обычный режим работы будет переведено 128 резервных коек, которые предназначаются для пациентов заболевших COVID-19, сообщает «СвоеТВ». Владимиров также заявил, что освободившийся персонал необходимо «направить на решение повседневных задач, связанных с защитой здоровья земляков».

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. При этом она отметила, что Костомарову «пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон противоречит сам себе в вопросе о лабораториях на Украине, цель которых якобы заключалась в «предотвращении пандемии» COVID-19. В частности он обратил внимание на несколько деталей данной американской программы. Так, посол задался вопросом, почему американцы так быстро «свернули работы», если ранее утверждали, что они носят исключительно мирный характер. Также заострил внимание Антонов и на участниках этой программы, отметив, что ее вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты.

Санатории и отели с лечебно-оздоровительной базой в Сочи загружены сейчас на 65%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Там также рассказали, что высокому спросу на курорт среди туристов способствует то, что здравницы регулярно пополняются новыми видами медицинских услуг. Отмечается, что в 2023 году на курорте также продолжат работать программы, с помощью которых граждане, переболевшие COVID-19, смогут полноценно восстановиться после вируса.

Минэкономразвития России (МЭР) отказалось продлевать туроператорам отсрочку по возвратам за туры, отмененные из пандемии COVID-19. Отмечается, что отсрочка действовала 2,5 года. В министерстве также рассказали, что за данный период было погашено более 90% долгов. По словам экспертов, решение Минэкономразвития может по-разному сказаться на туристах. Специалисты считают, что, с одной стороны, недобросовестные туроператоры больше не смогут злоупотреблять отсрочками по выплатам. Однако другая сторона медали заключается в том, что ряд компаний может обанкротиться в виду большого груза обязательств.

ВОЗ: со 2 по 29 января коронавирусом заразились почти 20 миллионов человек

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 671 013 883 раза, 6 835 518 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 461 485). На второй строчке — Индия (44 684 248), на третьей — Франция (39 733 692), на четвертой — Германия (37 796 790), на пятой — Бразилия (36 837 943).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 109 683). За ними следуют Бразилия (697 200), Индия (530 741), Россия (387 153, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 324).



За время пандемии было сделано 13 278 444 034 инъекции вакцины против коронавируса.

В период с 2 по 29 января коронавирусом заразились почти 20 миллионов человек. Еще 114 тысяч умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отмечается и то, что на 65% выросло число летальных исходов по сравнению с предыдущими 28 днями. На 78% уменьшилось число случаев инфицирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Европейский союз (ЕС) собирается выделить €50 миллионов на закупку вакцины, чтобы потом поставить ее на Украину. Сообщается, что средства для реализации данной цели выделят из бюджета европейского инвестиционного банка. Данный контракт планируется реализовать в рамках сотрудничества китайской биофармацевтической компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической «Лекхим».

Филиппины и США условились углублять сотрудничество с целью укрепления оборонного потенциала республики. По словам министра национальной обороны Карлито Гальвеса встреча с его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином поспособствует активизации совместных усилий США и Филиппин, которые направлены на «устранение насущных угроз безопасности в регионе». Также Гальвес выразил благодарность США за поддержку в борьбе с COVID-19 и терроризмом на Филиппинах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов