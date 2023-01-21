Казанский «КОС-Синтез-УОР» проиграл московскому «Востоку» в матче 10-го тура

Фото: «КОС-Синтез-УОР»

Казанский «КОС-Синтез-УОР» уступил МК СШОР «Восток». Вторая игра 10-го тура в Москве завершилась со счетом 15-8 (2-1, 5-1, 3-2, 5-4), сообщает пресс-служба команды.

Мячи за казанцев забросили: Зигангиров (2), Белянский (2), Мирзиев (2), Ганиев (1), Самсонов (1).

«КОС-Синтез-УОР» открыли счет в сегодняшнем матче — забил Сергей Белянский. Однако к концу первой четверти москвичи уже взяли преимущество — 2-1.

В начале второго тайма МК СШОР «Восток» провели три атаки, и хотя казанцы постарались ответить (мяч удалось забросить Назиму Зигангировичу), результат значительно не изменился. Так, первая половина игры завершилась со счетом 7-2 в пользу московской команды.

В третьем игровом отрезке ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» забросили два мяча, тем самым немного сократив свое отставание на 4-10. В завершающем тайме обе команды вместе забили 9 голов, однако после финальной сирены счет на табло запечатлел 8-15 в пользу ватерполистов МК СШОР «Восток».

Фото: «КОС-Синтез-УОР»

Напомним, вчера «КОС-Синтез-УОР» также уступил МК СШОР «Восток». Стартовый матч завершился со счетом 20:10 (4-2, 6-2, 4-4, 6-2). Как и сегодня счет в игре открыли казанцы — в ворота москвичей забил Сергей Белянский. Однако первая черстветь закончилась со счетом 4:2 в пользу москвичей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин