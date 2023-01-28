«КОС-Синтез» вновь обыграл московский «Восток»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Казанский клуб «КОС-Синтез» вновь обыграл МК СШОР «ВОСТОК-2". Встреча завершилась со счетом 2 20-3 (7-2, 7-0, 2-1, 4-0). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Пронин (4), Одинцов (2), Комаров (2), Сучков (2), Аухадеев (2), Лисунов (2), Деревянкин (2), Лазарев (1), Махиянов (1), Зиннуров (1), Иванов (1).

Счет открыли гости. Однако позднее казанцы сравняли счет. Три мяча в ворота гостей забросил Даниил Пронин. В первом тайме «КОС-Синтез» провел в численном преимуществе. Дубль на счету Артема Одинцова.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Во втором тайме казанцы реализовали пенальти. В результате слаженной игры хозяевам удалось забросить еще 6 безответных мячей в ворота МК СШОР «ВОСТОК-2". Результат14-2 после первой половины встречи. В третьем тайме преимущество казанских пловцов выросло до 13 мячей — 16-3 за четверть до финиша в пользу «КОС-Синтез».

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Финальная сирена запечатлела на табло счет 20-3 в пользу «КОС-Синтез». Следующие матчи казанцы проведут 3-4 февраля. Им предстоит сыграть против своей молодежной команды КОС-СИНТЕЗ-УОР.



Накануне «КОС-Синтез» провел первый матч с МК СШОР «ВОСТОК-2". Встреча завершилась со счетом 16-8 (5-0, 2-1, 5-3, 4-4). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Пронин (4), Аухадеев (3), Деревянкин (3), Лисунов (2), Одинцов (2), Комаров (1), Сучков (1).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов