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«Рубину» запретили регистрировать новых футболистов

17:25, 01.02.2023
«Рубину» запретили регистрировать новых футболистов
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» временно не сможет регистрировать новых футболистов. Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Заявление подал игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев. Он требовал взыскать с футбольного клуба индивидуальную выплату в полном объеме.

— Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Солтмурадом Бакаевым, установленных настоящим решением, — написано в тексте документа.

Фото: rubin-kazan.ru

Также РФС обязал «Рубин» выплатить индивидуальную поощрительную выплату Бакаеву за спортивный сезон-2021/2022.

В последний раз «Рубину» запрещали регистрировать новых игроков в конце декабря прошлого года. Тогда с клуба потребовали погасить долги двум посредникам.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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