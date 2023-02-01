«Рубину» запретили регистрировать новых футболистов

Казанский «Рубин» временно не сможет регистрировать новых футболистов. Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Заявление подал игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев. Он требовал взыскать с футбольного клуба индивидуальную выплату в полном объеме.

— Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Солтмурадом Бакаевым, установленных настоящим решением, — написано в тексте документа.

Фото: rubin-kazan.ru

Также РФС обязал «Рубин» выплатить индивидуальную поощрительную выплату Бакаеву за спортивный сезон-2021/2022.

В последний раз «Рубину» запрещали регистрировать новых игроков в конце декабря прошлого года. Тогда с клуба потребовали погасить долги двум посредникам.

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Айрат Назипов