РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) наложил на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, сообщает пресс-служба организации.

— Удовлетворить заявление аккредитованного посредника РФС Ацамаза Такоева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 1 февраля 2022 года в полном объеме. Обязать клуб выплатить задолженность по договору о посреднических услугах, — сказано в сообщении.

Аналогичное заявление поступило от посредника ИП Агеева Д.Н. Ему клуб задолжал в январе 2022 года. Палата РФС также удовлетворила поступившее заявление.

Фото: rubin-kazan.ru

Таким образом, казанский клуб не сможет регистрировать новых игроков, пока не расплатится с долгами.

Напомним, сегодня стало известно, что за селекцию в казанском «Рубине» теперь отвечает бывший президент клуба Дмитрий Самаренкин. По информации СМИ, он сам звонит футболистам и ведет с ними переговоры.



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Айрат Назипов