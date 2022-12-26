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РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

18:51, 26.12.2022
РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов
Фото: rubin-kazan.ru

Российский футбольный союз (РФС) наложил на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, сообщает пресс-служба организации.

— Удовлетворить заявление аккредитованного посредника РФС Ацамаза Такоева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 1 февраля 2022 года в полном объеме. Обязать клуб выплатить задолженность по договору о посреднических услугах, — сказано в сообщении.

Аналогичное заявление поступило от посредника ИП Агеева Д.Н. Ему клуб задолжал в январе 2022 года. Палата РФС также удовлетворила поступившее заявление.

Фото: rubin-kazan.ru

Таким образом, казанский клуб не сможет регистрировать новых игроков, пока не расплатится с долгами.

Напомним, сегодня стало известно, что за селекцию в казанском «Рубине» теперь отвечает бывший президент клуба Дмитрий Самаренкин. По информации СМИ, он сам звонит футболистам и ведет с ними переговоры.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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