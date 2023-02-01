Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания обучающихся в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана утвердили план мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания обучающихся в РТ на 2023—2025 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе опубликован перечень и график мероприятий, которые различные министерства и ведомства должны организовывать на протяжении двух лет. Речь идет о проведении олимпиад, родительских интернет-собраний, совещаний, патриотических конкурсов, научно-практических конференций и так далее.

Отвечать за реализацию программы будет министерство образования и науки Татарстана. Сотрудники ведомства должны регулярно собирать информацию о проведении мероприятий от исполнительных органов государственной власти, обобщать ее и передавать в Кабмин РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Отметим, что план мероприятий действует в рамках Стратегии развития воспитания обучающихся в Татарстане на 2015—2025 годы.

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Айрат Назипов