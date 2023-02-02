Девелоперы Казани выделили приоритетные точки роста в развитии пригородных территорий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Девелоперы Казани определили главные точки роста в развитии пригородных территорий. В первую очередь, внимание нужно обратить на дорожные сети. Об этом они рассказали «РБК Татарстан».

Мнение о том, что приоритетным в пригородных жилых комплексах Казани является развитие транспортных сетей, выразили заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов, исполнительный директор компании «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова и заместитель директора по маркетингу и продажам «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова. Запуск новых автобусов, установка остановок и усиление транспортной связи с городом — необходимые меры для повышения качества жизни в ЖК.

Фото: realnoevremya.ru

Галяутдинова также добавила, что необходимостью является и строительство социальной инфраструктуры, в первую очередь, детских садов, в которых фиксируется острый дефицит мест.

— Лучше, чтобы каждая территория была самодостаточной. Если в проекте планировки территории предусмотрен детский сад, желательно, чтобы его посещали дети именно из этого ЖК. Мы сталкивались с проблемами в ЖК «Волжские просторы», когда детсады и школы оказались переполненными, из-за того, что соседние микрорайоны не предусмотрели строительство социальных объектов, — отметила она.



Положить конец хаотичной жилой застройке в Татарстане призвали глав городов и районов, в частности — в пределах Казанской и Челнинской агломераций. «Многие вещи будем делать по-другому, особенно пригород», — предупредил президент республики Рустам Минниханов, поручив развивать территории только с сопутствующей инфраструктурой и не допускать новых ошибок градостроительства.

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Елизавета Пуншева