Россиянам в Казахстане отказывают в покупке автомобиля — как обойти запрет

Чтобы россиянин смог приобрести автомобиль в Казахстане, он должен будет прийти в автосалон вместе с гражданином этой страны и оформить покупку на него. Об этом пишет Autonews в связи с тем, что в казахстанских салонах Hyundai, Toyota, Chery, Volkswagen и даже Lada отказывают россиянам в покупке.

Также отмечается, что после того, как автомобиль будет оформлен на гражданина Казахстана, можно переходить к договору купли-продажи.

Фото: pixabay.com

По словам представителя национального союза автомобилистов Антона Шапарина, подобные меры появились из-за политических страхов.

— Есть опасения, что автопроизводители могут перестать поставлять машины в торговые компании, решив, что продавцы помогают обойти санкции, введенные против России. Также есть и прагматическая часть вопроса. Например, повышенный спрос на машины на местном рынке может привести к нехватке автомобилей у дилеров и, как результат, повышению цен на них, — объяснил он.

Напомним, за прошлый год из стран ЕАЭС ввезли в Татарстан 2 255 автомобилей. Для сравнения, в 2021-м их было всего 137. Почти половину машин ввезли в Татарстан из Казахстана — 1 025, что в 205 раз больше, чем в 2021 году (5). Из Белоруссии в прошлом году привезли 880 машин, из Армении — 173, а из Киргизии — 177.

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Антон Гаврилов